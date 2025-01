AudiçãoActiva inaugura nova loja em Bragança

É já no próximo dia 31 de janeiro, que Bragança recebe a primeira loja da AudiçãoActiva.

A AudiçãoActiva, uma das principais empresas de aparelhos auditivos em Portugal, vai abrir portas na Avenida João da Cruz, nº 110 na cidade transmontada. Este novo espaço tem como objetivo trazer à comunidade local um conjunto de serviços e produtos inovadores, no que respeita a aparelhos auditivos.

A loja da AudiçãoActiva de Bragança está situada numa localização central e acessível. Conta com uma equipa de profissionais especializados e preparados para oferecer serviços como: avaliação gratuita de aparelho auditivo, demonstração de modelos modernos e exclusivos, acompanhamento personalizado e de acordo com as necessidades dos clientes, venda de pilhas e acessórios, assistência técnica e

acompanhamento pós-venda, entre outros.

Neste dia de inauguração, todas as pessoas estão convidadas a conhecer o espaço, a familiarizarem-se com a equipa que estará disponível para atendimento de segunda-feira a sábado e ainda a usufruírem de ofertas e surpresas especiais. O objetivo da marca é que os clientes brigantinos tenham a oportunidade de aceder a soluções modernas e personalizadas, que podem transformar vidas e devolver autonomia e qualidade de vida a quem sofre de dificuldades auditivas.

A AudiçãoActiva opera no mercado de aparelhos auditivos desde 2014. Atualmente, é líder no setor em Portugal, com uma equipa de mais de 100 especialistas e mais de 50 lojas abertas de norte a sul do país e no Funchal. Os seus serviços podem também ser solicitados ao domicílio para maior conveniência dos clientes.

Ao longo da última década, a empresa tem reforçado o seu posicionamento e missão de ajudar cada vez mais pessoas a ouvir melhor, destacando-se pelo compromisso e mensagem que passa aos seus clientes. Em 2020, estabeleceu uma parceria com António Sala, assumido utilizador de aparelhos auditivos, que desde então tem ajudado a desmistificar o uso destes equipamentos e mostrado os benefícios que podem trazer à vida das pessoas com dificuldades auditivas.