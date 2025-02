Hernâni Dias recusa atribuição do Brasão de Ouro do município de Bragança

A cidade de Bragança celebra 561 anos dia 20 de fevereiro e a câmara municipal, da qual Hernâni Dias foi presidente, entre 2013 e 2024, escolheu-o para ser agraciado com o Brasão de Ouro, mas o ex-autarca recusou.

Em comunicado, enviado ao município, Hernâni Dias esclareceu que deveria “declinar tão honrosa distinção”, enquanto o que veio a público não for “cabalmente esclarecido”. Ou seja, Hernâni Dias não quer ser agraciado por causa dos recentes acontecimentos, mais concretamente a sua demissão do cargo de secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, dia 28 de janeiro, na sequência de alegados conflitos de interesses, depois de ter criado duas empresas imobiliárias, enquanto já era governante, e o ministério a que pertencia preparava a alteração à Lei dos Solos.