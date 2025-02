Distrital do PSD apoia "incondicionalmente" candidatura de Paulo Xavier à Câmara de Bragança

Depois de o Jornal Nordeste ter avançado, em primeira mão, que a Concelhia do PSD de Bragança apoia João Rodrigues à Câmara Municipal, a Distrital do PSD, anunciou, em comunicado, esta tarde, que apoia a candidatura de Paulo Xavier, atual presidente do município.

"A Comissão Política Nacional, em articulação com a Comissão Política Distrital, indicam e apoiam incondicionalmente o cidadão e militante do PSD, Paulo Xavier, para encabeçar a lista concorrente às eleições autárquicas de 2025, nas listas do PSD", lê-se.

Explicou ainda que depois de perceber que a Concelhia tinha intenção de avançar com um candidato "diferente daquele a quem inicialmente tinha manifestado apoio", a Comissão Política Nacional decidiu mandou fazer um estudo de opinião, cujos resultados "colocam o atual Presidente da Câmara Municipal de Bragança com uma gigantesca diferença relativamente a todos os candidatos objeto do estudo".

Quer isto dizer que nem a Distrital, nem a comissão nacional apoiam João Rodrigues, como candidato à câmara de Bragança.