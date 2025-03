IPB com três novas licenciaturas para abrir no próximo ano letivo

O Instituto Politécnico de Bragança vai ter em funcionamento três novas licenciaturas no próximo ano letivo. Duas delas, a Licenciatura em Osteopatia e a Licenciatura em Restauração e Tecnologia Alimentar, vão abrir na Escola Superior de Hotelaria e Bem-Estar, em Chaves, que foi criada em 2021. Já na Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, em Mirandela, vai abrir a Licenciatura em Jornalismo e Comunicação. Neste caso, trata-se de uma reformulação do curso que já existia, estando agora alinhado com os desafios contemporâneos da comunicação e do jornalismo digital, segundo garantiu o presidente da instituição de ensino. As duas novas licenciaturas que vão abrir em Chaves, cada uma delas com 25 vagas, “beneficiam da cooperação com as restantes escolas do IPB”, a de Osteopatia com a Escola Superior de Saúde e a de Restauração e Tecnologia Alimentar com a Escola Superior Agrária, para além de terem sido estabelecidas “parcerias” com outras instituições nacionais e internacionais, na perspetiva de abrir o politécnico à “cooperação com o exterior”. “São duas licenciaturas que nos parece que correspondem às necessidades do mercado de trabalho. A Osteopatia é uma profissão cada vez com mais procura, uma profissão do futuro. Neste momento até há poucas escolas a oferecer esta formação em Portugal. Já a Restauração e Tecnologia Alimentar é também, claramente, uma profissão de futuro, em crescendo, e está muito alinhada com competências de grande relevo internacional que já temos, na escola Agrária e no Centro de Investigação de Montanha, mas agora com a componente da restauração, recorrendo também à cooperação com chefes e restaurantes de relevo que já existem na região”, explicou Orlando Rodrigues. No que toca à Licenciatura em Jornalismo e Comunicação, conforme o presidente do IPB, esta “dotará os estudantes de pensamento crítico, domínio das novas tecnologias e uma forte base ética e deontológica”. “Seguindo recomendações da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior transformou-se a licenciatura. É uma formação muito adequada a valências muito relevantes que a escola tem vindo a desenvolver, combinando a área de jornalismo com a área de tecnologias de comunicação”, esclareceu Orlando Rodrigues, que disse que esta licenciatura contará com 40 vagas. Com estas novas licenciaturas, o IPB quer oferecer formações ajustadas às necessidades do mercado de trabalho. Estas começam a funcionar no próximo ano letivo.