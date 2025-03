Mulheres (in)comuns de força e resiliência

O Dia Internacional da Mulher celebra-se em dezenas de países. A data foi instituída em 1975 pelas Nações Unidas, para reconhecer as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres ao longo da história, além de alertar para as lutas ainda necessárias em prol da igualdade de género e dos direitos das mulheres. Bem, ser-se mulher, noutros tempos, era um sem fim de obrigações e limitações. O que é certo é que, hoje em dia, continua a ser uma jornada, em alguns casos, com muitíssimos desafios. Contudo, no que toca, por exemplo a emprego, há muitas transmontanas que se afirmam e quebram o estigma chamado “tens um trabalho de homem” ou “aquilo que fazes exige a força e a coragem de um homem”.