“Quando faziam bullying comigo punha os fones e começava a ouvir música e a cantar”

Maria Leonor Santos, natural de Bragança, tem 10 anos e é uma das candidatas do “The Voice Kids”, que se estreou este fim de semana na RTP. Desde os seis anos, a música ocupa um lugar especial na sua vida. Apesar de Diogo Piçarra ser um dos seus cantores preferidos, a jovem decidiu seguir o coração e escolher Miguel Cristovinho como mentor. A sua história é marcada por um forte vínculo com a música, que lhe serviu de refúgio, nomeadamente na superação do bullying. A sua participação no programa é também uma homenagem ao avô, que, antes de falecer, expressou o desejo de vê-la brilhar na televisão. Em entrevista ao Jornal Nordeste, Leonor referiu que, está agora no “The Voice Kids” pelo avô, mas também por ela