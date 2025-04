Oito famílias de Bragança contempladas com casas sociais

As casas de tipologia T2 e T3 foram entregues a pessoas carenciadas, em situações de “emergência” e “muito difíceis”, como despejo por falta de pagamento da renda, desemprego de longa duração, doenças crónicas ou incapacidade e também monoparentalidade. O presidente da Câmara Municipal de Bragança garantiu que foi feito um estudo com “rigor” e “transparência”, conjuntamente com instituições públicas, de modo a que analisar cada cado familiar, entregando assim as habitações de forma justa, proporcionando “condições de bem-estar” e permitindo “olhar para a vida e para o seu futuro de maneira diferente”. As casas, situadas nos bairros da Coxa, da Previdência e Mãe D’Água, estão “totalmente remodeladas”, num investimento de 145 mil euros. Paulo Xavier adiantou ainda que estão a ser requalificadas mais casas sociais, para serem entregues a mais famílias carenciadas do concelho, uma vez que a lista de espera não pequena e os pedidos de ajuda à câmara municipal até têm aumentado, devido ao aumento do custo de vida. “Há mesmo muitas famílias a pedirem ajuda. Tem vindo a aumentar os pedidos, porque as rendas e casas são caríssimas”, sublinhou. O autarca destacou ainda o Fundo Municipal de Apoio ao Arrendamento que, este ano, aumentou “imenso”. Este ano, foram apoiadas 115 famílias, num total de 140 mil euros.