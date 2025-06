Cano no rio Sabor estará a fazer descargas de esgoto no curso de água mas lei permite

Nas últimas semanas foram feitas, alegadamente, descargas de esgotos no rio Sabor, perto da capela de São Lázaro, em Bragança. Apesar de a lei permitir fazer descargas “controladas” e apenas em situações de emergência, a situação está a causar incómodo, não só pelo mau cheiro, mas também porque pode afetar a pecuária e provocar prejuízo em material agrícola.

Há um cano, proveniente da Estação Elevatória de São Lázaro, com centenas de metros, que, ao longo de um caminho de terra batida, chega ao rio Sabor, perto da antiga Ponte Romana.

No início do mês de maio, quando o tempo estava ainda instável e com chuva, Carlos Sá Carneiro disse ter visto serem feitas várias descargas no rio, provenientes do tubo em questão.

O transmontano, que habitualmente anda por aquela área florestal com as suas cabras, chegou a gravar algum desses momentos.

A situação já não é de agora. Em 2019, o Jornal Nordeste e a Rádio Brigantia, também através da denúncia de Carlos Sá Carneiro, colocaram a nu a situação.