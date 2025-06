Brigantino Tiago Rafael fica em segundo nas provas da “Social de Velocidade” no circuito de Karting Castroponce

O jovem piloto brigantino, da MotoCruzeiro Racing Academy, Tiago Rafael competiu frente a 17 pilotos da classe Pit Motard 190 e conseguiu dois segundos lugares nas duas corridas da competição "Social de Velocidade" aos comandos duma YCF F190, nas provas que se realizaram no circuito de Karting Castroponce, em León, na Espanha.

“Foi um fim de semana de muito trabalho. Partilhei a pista com 17 pilotos habituados a estas motos, tive lutas cerradas e isso faz-me crescer. Diverti-me imenso”, frisou Tiago Rafael.

Depois de ter alcançado um segundo e um terceiro lugar nas corridas de Pré-Moto 3 do Campeonato Nacional de Velocidade, no Circuito Estoril II, onde pilotou uma Honda Talent, o brigantino foi a Espanha conquistar dois segundos lugares a bordo de uma YCF F190, na prova Social de Velocidade, no circuito de Karting Castroponce.

Foto: Karting Castroponce