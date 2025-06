Sofia Almeida vence em Minimotos no Kartódromo Internacional de Santo André

Decorreu no fim de semana, no Kartódromo Internacional de Santo André (SAKI), a terceira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, onde estiveram em competição vários pilotos do distrito de Bragança e Sofia Almeida, da Motocruzeiro Racing Academy, conseguiu a vitória em Minimotos.

A escola de motociclismo brigantina, Motocruzeiro Racing Academy, esteve presente em quatro das cinco categorias da competição nacional. Em Minimotos, Sofia Almeida foi a mais rápida a cruzar a bandeira de xadrez e sagrou-se vencedora da categoria. Simão Batista finalizou na P9.

Na classe IMR / MALCOR 90, Zé Pedro Batista concluiu a prova no segundo lugar e subiu mais uma vez ao pódio. Venceu uma manga e fez segundo na outra, perdeu apenas no fator de desempate, que foi a volta rápida, mas lidera o campeonato.

Na categoria GP 110, Carlos Almeida terminou na P5. Teve uma queda na primeira corrida, quando lutava por posições de pódio e fez P3 na segunda corrida. Depois de vencer a primeira corrida do campeonato, não pontuou na segunda devido a problemas de motor que não o deixou alinhar e uma queda nesta competição condicionou a pontuação.

Em Mini GP World Series 160, Lucas Gaspar finalizou na quarta posição e segue também na P4 no quarto posto da classificação do campeonato.

O brigantino Martim Vaz, da Escola Iniciação de Sintra, alcançou o segundo lugar na categoria Mini GP 110 e IMR / MALCOR 90 conseguiu um terceiro lugar.

As próximas corridas do Campeonato Nacional de Minivelocidade são nos dias 28 e 29 de junho, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.