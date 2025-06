Macedense Costinha conquista título nacional da 3ª Divisão de Futsal pelo Valpaços

O treinador Costinha, natural de Macedo de Cavaleiros, sagrou-se campeão nacional da 3ª Divisão de Futsal pelo Valpaços. A equipa transmontana ganhou, por 5-3, ao Reguilas Tires na quinta jornada da Fase de Apuramento de Campeão, que realizou no passado sábado, em Valpaços.

Os golos da turma valpacense foram marcados por Sousinha (14’), Pauleta (24’, 27’), José Costa (29’) e Pisco (36’). Para o Reguilas Tires marcaram Tiago Costa (11’) e Ilídio Pina (15’, 34’).

A equipa de Valpaços já tinha garantido a subida à 2ª Divisão e agora encerrou a temporada da melhor forma ao conquistar o troféu de campeão nacional do terceiro escalão do futsal nacional. “É um sentimento de enorme felicidade. Conseguimos construir uma boa equipa, em todos jogadores contaram, mesmo os que tiveram menos tempo de jogo, deram o seu contributo nesta caminhada e foram todos muito importantes. Fico contente por chegar ao fim sem ninguém desistir, porque todos perceberam o papel que tinham de fazer e isso deixa-me orgulhoso como gestor destes homens”, frisou Costinha.

Tudo indica que Costinha vai continuar no Valpaços na próxima temporada. O treinador, de 46 anos, sublinhou “que na 2ª Divisão as coisas são muito diferentes”, mas frisou que a equipa “tem uma boa base de jogadores” e vai ter de “preparar-se com as melhores armas, para um contexto distinto da 3ª Dvisão”.

O Valpaços jogou esta fase frente ao Viseu 2001 / Palácio Do Gelo e Reguilas Tires. A equipa transmontana em quatro jogos fez sete pontos e foi campeã nacional.

Costinha, em ano de estreia pelo Valpaços, realizou um total de 31 jogos oficiais e conseguiu 22 vitórias. Antes de assumir o comando técnico da turma valpacense, esteve vários anos no Grupo Desportivo Macedense, onde conseguiu assegurar o clube de Macedo Cavaleiros na 2ª Divisão.