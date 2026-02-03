Estrutura de Missão vai colocar o mirandês “noutro patamar”

O organismo terá como missão principal promover e executar políticas relacionadas com o ensino, difusão e valorização do mirandês. O comissário Alfredo Cameirão acredita que esta estrutura irá colocar a língua “noutro patamar”. O plano de atividades já está delineado e vai focar-se na escola e na música. O grande objetivo será “colocar a mocidade mirandesa a falar mais o mirandês”, referiu. Neste plano de trabalho, com ideias próprias e do conselho consultivo, destacou como pontos principais “a formação de professores para lecionar a língua e o próprio estatuto dos professores de mirandês, para lhes dar alguma estabilidade”, reforçou. Prevê-se ainda a criação de conteúdos educativos, manuais escolares e portais digitais onde se poderá encontrar a informação sobre a língua.

O secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, marcou presença na cerimónia e destacou os benefícios que esta estrutura terá para o concelho. “Vai ter um impacto no território, nas associações e na cultura. Mas aquilo que gostava de ver, daqui a um ano, é que haja gente do nosso país e até de outros países a visitarem Miranda”, disse. Atualmente a língua é lecionada apenas nas escolas do concelho, mas é uma disciplina de opção. Questionado para quando no ensino nacional, o governante acredita que no futuro poderá haver condições. “É uma decisão que cabe também ao Ministério da Educação, mas acredito que a partir de agora, para além do trabalho que já tem sido feito aqui no Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro e com esta estrutura de missão a funcionar, havendo condições, havendo também desejo de todos e havendo mobilização, pode ser algo que seja viável e possível”, concluiu.

A Língua Mirandesa foi reconhecida há 27 anos, através da lei 7/99, que fez dela a segunda língua oficial no país. A EMPLM era algo ambicionado há vários anos e vem agora reforçar o valor desta língua, segundo a autarca Helena Barril. “É o momento certo, porque é o momento que está a acontecer, houve uma congregação de vontades durante muitos anos e hoje, sem desvalorizar o percurso que se fez até aqui, é preciso assinalar que, de facto, é extremamente um dia feliz para a língua mirandesa, para o território mirandês, para o planalto mirandês, com este início de funções da estrutura de missão”, salientou. A presidente da câmara também destacou o impacto que terá para o território. “A partir do momento que temos a estrutura de missão a funcionar aqui há toda uma economia que se vai gerar em seu entorno e estou com muita esperança no trabalho que se vai desenvolver a partir desta estrutura de missão”, rematou.

A nova estrutura terá sede na Casa dos Magistrados e será dirigida por um comissário e dois subcomissários, complementados por um conselho consultivo integrado por representantes de várias entidades académicas, culturais e institucionais, incluindo a Direção-Geral da Educação, o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., e a Câmara Municipal de Miranda do Douro. O funcionamento da EMPLM será financiado pelo Orçamento do Estado, com uma verba anual de até 500 mil euros, e contará com apoio administrativo assegurado pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC). A estrutura terá vigência até 31 de dezembro de 2029, podendo ser prorrogada pelo Governo.