Júlia Rodrigues e Benjamim Rodrigues assumem candidaturas à presidência da Federação distrital do PS

A ex-autarca de Mirandela e agora, deputada do Partido Socialista (PS), eleita pelo círculo eleitoral de Bragança, Júlia Rodrigues anunciou a sua candidatura à presidência da Federação Distrital do PS.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Júlia Rodrigues adiantou que, a sua candidatura pretende “unir”, “motivar” e “dar voz a todos”, acrescentando que “a política só faz sentido quando feita com proximidade, escuta e compromisso”.

Apesar de não querer prestar, para já, declarações, Júlia Rodrigues confirmou a candidatura ao Jornal Nordeste e, conforme refere no vídeo, disse estar “a trabalhar” e a contactar os militantes do partido, remetendo declarações para mais tarde.

Face a esta candidatura assumida, também Benjamim Rodrigues, atual presidente da Federação Distrital do PS, admitiu que, após o anúncio de Júlia Rodrigues, decidiu avançar formalmente com uma candidatura que define como sendo de continuidade.

O dirigente socialista explicou que o seu objetivo passa por concluir um trabalho que considera não ter ficado totalmente feito, devido aos sucessivos atos eleitorais que marcaram o mandato, sublinhando que o propósito inicial foi sempre “unir e mobilizar os militantes do distrito” e reforçar o papel do PS como uma “voz ativa, crítica e construtiva” no desenvolvimento territorial de Bragança.

Benjamim Rodrigues recordou ainda que, na anterior eleição, foi candidato único e registou uma participação expressiva dos militantes, o que, segundo afirmou, lhe deu legitimidade e alento para prosseguir o projeto iniciado. Referiu ainda que foi incentivado por militantes de várias concelhias e freguesias a recandidatar-se, defendendo a necessidade de uma federação coesa, próxima da sociedade civil e capaz de mobilizar as forças vivas do distrito.

Questionado sobre o facto de existir agora uma candidatura concorrente, o atual presidente da Federação considerou que o processo se tornará mais dinâmico e mobilizador, garantindo que não haverá alterações ao universo eleitoral dos militantes. Benjamim Rodrigues reafirmou ainda que a sua candidatura mantém como lema “unir e mobilizar”, embora admita que não foi possível chegar a um entendimento para uma lista única.