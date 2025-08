Número de mortes nas estradas aumentou no distrito nos primeiros seis meses de 2025

Registaram-se mais acidentes, nos primeiros seis meses do ano, no distrito de Bragança, comparativamente com o mesmo período de 2024. De acordo com o balanço da sinistralidade rodoviária geral relativo ao 1.º semestre do ano, divulgado pela Guarda Nacional Republicana, o distrito de Bragança contabilizou 500 acidentes, ou seja, mais 63 do que entre janeiro e junho de 2024.

Também o número de vítimas mortais resultantes dos acidentes rodoviários aumentou: registaram-se sete mortes, mais três do que no primeiro semestre do ano passado. Segundo a GNR, no distrito de Bragança há ainda registo de 21 feridos graves e 145 feridos ligeiros.

Apesar do aumento de acidentes e vítimas mortais, a GNR assegura que reforçou a fiscalização rodoviária e que, a nível nacional, se registaram menos 12 mortes em comparação com igual período de 2024.

As colisões continuam, em 2025, a ser o tipo de acidente mais frequente, com 28 767 ocorrências em todo o país, das quais resultaram 78 vítimas mortais. Nos despistes, contabilizaram-se 11 849 acidentes, com uma ligeira redução no número de vítimas mortais. Destaca-se ainda um decréscimo nos atropelamentos de peões, com 756 acidentes registados.