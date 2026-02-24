 class="html not-front not-logged-in one-sidebar sidebar-second page-node page-node- page-node-196200 node-type-noticia">

            

Município de Bragança lança concurso de 1,7 milhões de euros para "Preservar Montesinho"

Ter, 24/02/2026 - 15:38

O Município de Bragança já lançou o concurso público da empreitada, integrada no projeto "Preservar Montesinho", um investimento superior a 1,7 milhões de euros. O projeto pretende recuperar os valores naturais nesta área protegida. “Têm como objetivo fazer aqui um projeto integrado de renaturalização e salvaguarda de espaços naturais e de recursos patrimoniais em zonas do Parque Natural de Montesinho. A ideia é mesmo revitalizar e conservar estes valores patrimoniais do nosso parque”, avançou a autarca Isabel Ferreira.

 

Jornalista: 
Rita Teixeira