Município de Bragança lança concurso de 1,7 milhões de euros para "Preservar Montesinho"

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Se já é Assinante, faça o seu Login
INFORMAÇÃO EXCLUSIVA, SEMPRE ACESSÍVEL
Ter, 24/02/2026 - 15:38
O Município de Bragança já lançou o concurso público da empreitada, integrada no projeto "Preservar Montesinho", um investimento superior a 1,7 milhões de euros. O projeto pretende recuperar os valores naturais nesta área protegida. “Têm como objetivo fazer aqui um projeto integrado de renaturalização e salvaguarda de espaços naturais e de recursos patrimoniais em zonas do Parque Natural de Montesinho. A ideia é mesmo revitalizar e conservar estes valores patrimoniais do nosso parque”, avançou a autarca Isabel Ferreira.
Jornalista:
Rita Teixeira