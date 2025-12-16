Quarta edição do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira distingue obra “Milagres da Preta”

ESTA NOTÍCIA É EXCLUSIVA PARA ASSINANTES
Ter, 16/12/2025 - 11:23
A quarta edição do prémio distinguiu o romance Milagres da Preta, de Zeferino Ribeiro, médico psiquiatra, natural de Viana do Castelo, que recupera a história real de uma escrava negra do século XVIII
A quarta edição do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira, galardão, instituído pelo Conselho de Curadores da Biblioteca Adriano Moreira e dinamizado pela Academia de Letras de Trás-os-Montes, com a colaboração do município de Bragança, da Diocese de Bragança-Miranda e do Instituto Politécnico de Bragança, distinguiu Zeferino Ribeiro, médico psiquiatra de profissão, natural de Viana do Castelo e residente em Braga.
A sua obra, Milagres da Preta, resulta de um longo processo de investigação e criação literária, iniciado em 2018, após uma visita à Casa do Menino Deus, em Barcelos, local onde descobriu a história real que serve de ponto de partida para o romance. “Descobri esta história extraordinária de uma escrava negra que desenvolveu um projeto no século XVIII”, explicou, sublinhando que a descoberta coincidiu com a criação do prémio. “Tomei conhecimento do concurso apenas no ano passado e percebi que a obra se coadunava com os objetivos, nomeadamente o espaço intercultural da lusofonia e a valorização da língua portuguesa. Resolvi concorrer e fui feliz”, rematou.
