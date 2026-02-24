CUGA fecha 25 acordos de rescisão por mútuo acordo mas garante esforço para evitar despedimentos

A produtora de cogumelos CUGA, com unidades em Benlhevai, no concelho de Vila Flor, em Vila Real e em Paredes, fechou 25 acordos de rescisão por mútuo acordo com trabalhadores da unidade de Paredes e garante que fará “tudo o que for possível” para evitar despedimentos coletivos, no âmbito do processo de automatização da linha de embalamento.

A empresa prevê dispensar cerca de três dezenas de trabalhadores a partir de março, na sequência de um investimento de três milhões de euros iniciado em 2025 para modernizar e qualificar as linhas de produção do grupo.

Segundo a administração, as 30 propostas iniciais apresentadas incluíam “vantagens claras” e “bonificações muito substanciais” face a um cenário de despedimento. O processo levou ainda 11 trabalhadoras a voluntariarem-se para rescindir contrato por mútuo acordo. Entre os 25 acordos já formalizados encontram-se várias trabalhadoras sindicalizadas e uma delegada sindical, segundo esclareceu, em comunicado, a direção da empresa, que espera concluir os restantes entendimentos brevemente.