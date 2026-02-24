Presidente da APPITAD alerta para impactos negativos na agricultura provocados pelo mau tempo

O presidente da APPITAD alertou para os constrangimentos na agricultura provocados, pelo excesso de chuva, das últimas semanas, e considerou que será um ano desafiante para o setor. “Temos os solos completamente saturados de água, alguns problemas de lixiviação de terras e portanto perda de nutrientes. Este ano, obviamente não vamos ter o problema de falta de água e esperamos que o ano seja normal, mas nalguns casos pontuais o ano poderá não ser assim tão normal como esperado. Sobretudo, por exemplo, na região do Douro, com vários deslizamentos de terras, quer em vinha, quer em olivais, quer em amendoais. Este ano, é um desafio para a agricultura e temos de ter aqui uma boa gestão da água e do solo", explicou Francisco Pavão.