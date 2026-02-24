Câmara de Mirandela investe mais 2,7 milhões de euros para modernizar condutas e sistemas de água

O município de Mirandela anunciou que vai investir mais de 2,7 milhões de euros na modernização e requalificação das infraestruturas do Ciclo Urbano da Água, cuja concretização está prevista até 2027.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Mirandela o objetivo será reforçar a eficiência dos sistemas de abastecimento e saneamento, através da ampliação do Sistema de Telegestão do município, que contará com um investimento de quase 300 mil euros.

“Numa primeira fase visa precisamente para colmatar algumas fragilidades que temos sentido no abastecimento de água, que é sob o ponto de vista do abastecimento, de garantir que os depósitos não baixam determinados níveis. Atualmente, é feito de forma manual, via observação por parte de recursos humanos, e vamos passar a fazê-lo de forma mecânica, com automatismos que geram avisos a partir de um determinado baixo nível de água, seja por ruptura ou por outra situação, para que se evite a falha de água”, explica o presidente.