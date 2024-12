15 trabalhadoras da unidade de Vila Flor da Cuga terão sido pressionadas a deixar empresa que quererá rejuvenescer quadros

A Cuga, ex Sousacamp e antiga Varandas de Sousa, empresa de produção e comercialização de cogumelos frescos, com unidades em Vila Flor, Vila Real e Paredes, está a apresentar propostas de rescisão amigável de contrato a alguns trabalhadores, dizendo, alegadamente, que, num futuro próximo, poderá existir um despedimento colectivo ou extinção de postos de trabalho. Esta “pressão” foi denunciada pelo do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB). Ainda assim, José Eduardo Andrade, responsável regional do sindicato, diz que, neste momento, “a empresa nem sequer obedece a nenhum dos requisitos para que possa fazer um despedimento colectivo ou extinção de postos de trabalho”.

Segundo José Eduardo Andrade, em Vila Flor, onde trabalham cerca de 40 pessoas, “neste momento, há 15 trabalhadoras que já aceitaram a proposta da rescisão amigável”. O responsável clarificou ainda que “cerca de outras dez trabalhadoras” receberam a mesma proposta mas “não aceitaram”.