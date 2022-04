1ª Meia Maratona das Cantarinhas realiza-se a 8 de Maio e já tem 400 atletas confirmados

Já começou a contagem decrescente para a 1ª Meia-Maratona das Cantarinhas de Bragança, agendada para o dia 8 de Maio. A prova vai finalmente realizar-se depois de ter sido adiada duas vezes devido à pandemia.

Em Bragança volta-se a correr atrás da tradição através do atletismo e a antiga Milha, depois Corrida, evolui para Meia Maratona.

A pouco mais de um mês da realização da prova já estão inscritos 400 atletas nas distâncias de 21km, 10km, 5km, corridas jovens e caminhada. Os números animadores para o Ginásio Clube de Bragança que organiza a competição com o apoio do município.

“A expectativa é que tenhamos uma boa adesão dos atletas e que possamos fazer a festa do atletismo em Bragança. Contamos com uma grande participação, penso que podemos chegar aos 800 atletas, e acreditamos que vai correr bem”, referiu Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança, esta segunda-feira, na apresentação da prova.

Os atletas que já confirmaram a participação são, na maioria, da região transmontana, mas vêm participantes de vários pontos do país e até da vizinha Espanha.

Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança, não tem dúvidas do impacto do evento na promoção do concelho. “A Meia Maratona vai ter um impacto importante na promoção do território e na sua divulgação, disso não tenho dúvidas. Já em relação ao impacto na economia não será muito grande pelo facto de a maioria dos participantes chegar no mesmo dia da prova”, afirmou.

O autarca realçou a evolução da prova que diz já ser uma marca de referência. “Ao longo destes 22 anos a prova já se apresentou como uma referência de Bragança. Claro que, agora, ganha um pouco mais de dimensão e também pelo volume de prémios que passa a ser mais apetecível”.

Face à evolução da prova já se sonha com a Maratona. Mas, Hernâni Dias diz ser necessário “consolidar a meia-maratona e mais tarde perceber se há margem e condições para ser organizada”.

Braima Dabó e Eduardo Bacalhau são os convidados de honra da Meia Maratona das Cantarinhas

Este ano a prova conta com dois convidados especiais, Braima Dabó e Eduardo Bacalhau.

Braima Dabó (Maia Atlético Clube) já vestiu as cores do Ginásio Clube de Bragança e em 2019 recebeu o prémio Fair-Play pelo seu desempenho no Campeonato Mundial de Atletismo, no Catar.

“Para mim é uma honra e um orgulho dar a cara por esta prova. Apesar de já não representar o Ginásio continuo a sentir-me casa. Estou com boas expectativas. Sei que vão estar atletas de grande nível, como o Rui Teixeira do Sporting CP, mas estou bem”, disse Braima.

E Eduardo Bacalhau é atleta paralímpico e há dois anos e meio que reside em Mirandela, concelho onde tem as raízes maternas.

Em tom de brincadeira diz que se fez “convidado”. “Eu fiz-me convidado, entre aspas. Estou a tentar divulgar o desporto adaptado e decidi contactar o Ginásio Clube de Bragança”.

Eduardo Bacalhau tem 50 anos e deste os nove que pratica desporto. Em Mirandela está a reunir esforços para formar uma equipa de basquetebol adaptado. “São necessárias verbas para comprar as cadeiras e custear as deslocações. A Câmara de Mirandela já nos apoiou com 8 mil euros e estamos a tentar agora com Bragança para perceber uma forma de ajudar a divulgar o desporto adaptado”, explicou.

Quanto à Meia Maratona das Cantarinhas conta com um percurso citadino e as presenças confirmadas de Rui Teixeira do Sporting CP e de Tânia Fernandes que depois de ter representado o GCB veste agora as cores do Leixões.