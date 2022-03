25% da população do distrito já teve covid-19 durante os dois anos de pandemia

Os dados foram confirmados pelo delegado de saúde de Mirandela, à Rádio Terra Quente, que adiantou ainda já terem sido feitos cerca de 150 mil testes de despistagem. Dos 124 121 habitantes do distrito, 31 018 já tiveram o vírus, o que em percentagem significa 25% da população. Os concelhos de Bragança, Mirandela e Macedo de Cavaleiros foram os que registaram mais casos, com 10 112, 5 433 e 3 421 respectivamente. No entanto, foi o concelho de Vimioso que registou uma percentagem mais alta de infectados, de 32%. Alfândega da Fé registou até agora 1152 casos de covid-19, Miranda do Douro 1713, Freixo de Espada à Cinta 788, Mogadouro 2027, Macedo de Cavaleiros 3421, Vila Flor 1347, Vinhais 1546, Torre de Moncorvo 1294 e Carrazeda de Ansiães registou 1003 casos. Quanto ao número de mortes por covid-19, que foi de 390, correspondeu a 1,2% do total de infectados no distrito.

Casos aumentam depois do Carnaval

Na última semana, o número de casos activos de covid-19 no distrito aumento. De 387 passou para 418, ou seja, há mais 31 pessoas infectadas. Na hora do fecho do Jornal Nordeste, Bragança tinha 124 casos de covid-19, Mirandela 117, Macedo de Cavaleiros 49, Mogadouro 22, Carrazeda de Ansiães 20, Freixo de Espada à Cinta e Vinhais tinham ambos 17 casos activos, Alfândega da Fé 13, Vimioso 12, Vila Flor 11, Miranda do Douro 9 e Torre de Moncorvo 7.