25 jovens de todo o país apresentaram propostas para o futuro

Inserido no programa dos 25 anos da FNAJ, foi criada uma agenda sobre o tema «Objectivos da Juventude portuguesa», com 25 propostas inovadores. Os objectivos foram transmitidos por 25 jovens oriundos de todos os distritos e ilhas, nomeadamente ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, à Vice-Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Sónia Paixão e ainda ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa sessão no Palácio de Belém.

Tito Resende foi o escolhido para representar o distrito de Bragança. O presidente da Direcção da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Bragança, apresentou a proposta do distrito, relacionada com a cultura, propondo «Promover o acesso à cultura em todos os níveis de ensino».