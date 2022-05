50 enfermeiros com contratos precários na Unidade Local de Saúde do Nordeste

50 enfermeiros da Unidade Local de Saúde do Nordeste têm contratos precários. O Sindicato dos Enfermeiros do Porto esteve reunido com a administração da ULS para discutir as condições destes trabalhadores. Segundo o dirigente sindical, Pedro Costa, a instituição admite precisar destes profissionais e até de mais, no entanto, “esbarra na tutela, que não dá autorização nem orçamento para que isso aconteça”. “Temos aqui áreas muito sensíveis, como a urgência, onde existe falta de enfermeiros, mas a própria instituição não pode colmatar isso porque não há dinheiro”, afirmou. A Unidade Local de Saúde do Nordeste tem cerca de 750 enfermeiros, um número insuficiente para as necessidades. Este défice pode levar ao fecho de vários serviços. “Estamos a falar de cerca de 50 enfermeiros, que se não virem estes contratos renovados, se calhar são serviços que vão ficar completamente desfalcados, sem profissionais. Temos serviços que não têm mais de 10 ou 15 enfermeiros, por exemplo, o serviço de urgências tem 45 enfermeiros, se os precários estivessem a trabalhar na urgência, a urgência teria de fechar”, disse. Devido às condições salariais, muitos enfermeiros acabam por procurar outro local de trabalho, onde serão “valorizados” e onde terão “contrato definitivo”, provocando falta destes profissionais. Pedro Costa confrontou ainda a ULS do Nordeste com queixas de enfermeiros que dizem ter sido impedidos de gozar folgas ou viram os horários alterados sem concordância. O enfermeiro director garantiu que que “não tem conhecimento de qualquer irregularidade, mas apelou aos enfermeiros afetados que lhe reportem esta situação para averiguar o que está a levar a uma situação que considera ser inaceitável”, concluiu. O Sindicato dos Enfermeiros do Porto reuniu com a Unidade Local de Saúde do Nordeste na passada terça-feira, 17 de Maio.