Abbas regressa ao Grupo Desportivo de Bragança

O avançado Abbas está de regresso ao Grupo Desportivo de Bragança. O jogador, de 24 anos, é o oitavo reforço dos canarinhos neste defeso.

Abbas volta a um clube que já conhece onde jogou na temporada 2019/2020. O GDB foi o primeiro clube do jogador africano em Portugal, depois das passagens pelo AO Bujumbura, do Burundi, e do Clube do Chibuto e Academia Black Bulls, ambos de Moçambique.

Depois de ter saído do GDB, em 2020, representou o Brito SC em 2020/2021 e o Condeixa na época passada onde realizou 20 jogos e apontou quatro golos.

Abbas junta-se ao restante grupo na quarta-feira, dia 3, no arranque dos trabalhos de pré-época do G.D. Bragança.