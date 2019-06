ABC Nelas vence Torneio Internacional de Futsal

À sexta participação na prova o ABC Nelas venceu, pela primeira vez, o troféu, depois de derrotar o Santo Tirso na final por 4-2.

Foi um jogo renhido, com bons momentos de futsal e jogadas de elevada qualidade técnica para jogadores bastante jovens. Tiago Alexandre, que bisou, e Guilherme Moreira, também marcou dois golos, apontaram os tentos do ABC Nelas. Do lado do Santo Tirso marcaram Gonçalo Andrade e Bruno Fernandes.