Aberto processo de beatificação e canonização da Irmã Maria de São João Evangelista

A sessão pública decorreu na igreja de Santa Maria Mãe da Igreja, em Macedo de Cavaleiros, tendo sido presidida pelo Bispo da Diocese Bragança-Miranda, D. Nuno Almeida, que esclareceu que este processo foi iniciado porque muitos recorreram a esta religiosa para pedir ajuda, conselhos e orações. “A irmã maria de São João, consagrou toda a sua vida a cristo, na eucaristia. Isso, depois, significava para ela servir Jesus Cristo nos irmãos, nos mais débeis, naqueles que passavam por momentos mais difíceis. Portanto, muita gente recorria à irmã São João para obter Graças e milagres”, contou. Para que a Irmã se torne na mais recente santa portuguesa é necessária a recolha de testemunhos. Para esse efeito, foi, durante a sessão, instituído um tribunal, cujos membros foram nomeados pelo próprio bispo. A sua missão é fazer essa recolha perto “das pessoas que conheceram, que contactaram e que obtiveram dons extraordinário através da interceção, do acolhimento e da escuta da irmã São João”, explicou o bispo diocesano. Mas este processo contará ainda com a ajuda de mais intervenientes, nomeadamente um “notário e chanceler que irão, precisamente, fazer esta recolha formal dos testemunhos”, que uma vez recolhidos serão “organizados e enviados para Roma, juntamente com o estudo histórico que está a ser feito. Vai ser nomeado outro grupo que chamamos comissão histórica”, explicou o bispo diocesano. Alzira da Conceição Sobrinho, nasceu a dia 4 de abril de 1888 em Pereira, concelho de Mirandela. Fez os seus votos religiosos há 76 anos, quando integrou Congregação das Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado, em Macedo de Cavaleiros, optando pelo nome religioso Maria de S. João Evangelista. “O facto de ser aqui em Macedo e de ser neste dia, tem haver porque a irmã Maria de São João fez, há 76 anos, a sua profissão religiosa, precisamente aqui. Este dia é um dia muito especial para a congregação, porque nasceu, também o dia da Senhora da Assunção, há 74 anos. Estamos, portanto, numa data jubilar. Depois, esta é também uma igreja dedicada a Santa Maria Mãe da Igreja foi escolhido este dia pela importância que tem para a própria congregação”, frisou. Com “fama de santidade, desde muito nova” era conhecida “pelo seu amor à Eucaristia e dedicação ao próximo”, fazendo com que muitos a procurassem “para pedir-lhe conselhos ou orações”, lê-se no comunicado enviado pela diocese Bragança-Miranda. Acabou por falecer em Chacim, em Macedo de Cavaleiros, a 10 de Junho de 1982, tendo sido sepultada em Pereira. Com a abertura deste processo inicia-se uma investigação que permitirá averiguar a marca do Evangelho na vida da Irmã Maria de São João. Uma vez recolhidos, os testemunhos das pessoas que a ela recorram, serão enviados para a Santa Sé, em Roma.