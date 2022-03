Académico de Bragança perde jogo equilibrado

O voleibol é já uma das modalidades de eleição dos brigantinos e prova disso foi, mais uma vez, o jogo da formação de cadetes femininos do Clube Académico de Bragança com o Frei Gil Voleibol Clube, realizado no domingo.

As bancadas do Pavilhão da Coxa, em Bragança, lotaram, à semelhança do jogo com o Leixões, para assistir a um grande jogo do Campeonato Nacional.

As brigantinas perderam por 1-3 mas o equilíbrio foi a nota dominante do encontro e isso ficou expresso nos parciais, 25-22, 21-25, 22-25 e 21-25.

A turma da casa entrou bem e a vencer o primeiro set (25-22), mas cometeu alguns erros que acabaram por ditar o desfecho do encontro. “A equipa adversária esteve melhor que nós. Já superamos alguns erros da jornada anterior mas cometemos alguns erros hoje. Tivemos algumas faltas que não interferiram directamente no nosso seis base, mas interferiram na nossa organização”, referiu Pedro Jacinto, técnico do CAB.

Apesar do resultado, o treinador mostra-se satisfeito com a prestação das jogadoras e o trabalho realizado nestas quatro jornadas. “Os parciais foram próximos, estamos a disputar um campeonato nacional, estamos entre as 24 melhores equipas. Sabemos que ainda podemos fazer mais e vamos para a segunda volta para fazer ainda melhor que a na primeira volta”.

E a primeira jornada da segunda volta está marcada para o dia 27 de Março, em Bragança, com a recepção ao Vitória SC. Já no próximo fim-de-semana as brigantinas folgam. A pausa vai servir para corrigir alguns aspectos de jogo. “Vai servir para corrigir alguns aspectos mais técnicos, de base, de organização e até de táctica”.

Com quatro jornadas realizadas do Campeonato Nacional de Cadetes femininos, o Académico ocupa o quarto lugar da série com três pontos.