ACRD Ala prepara estreia no campeonato distrital de futsal

A equipa do concelho de Macedo de Cavaleiros vai estrear-se no Campeonato Distrital de Futsal na próxima temporada. “Parte da direcção desta associação está ou já esteve ligada ao futsal. A aldeia de Ala é uma das aldeias do concelho de Macedo com mais jovens activos. Quisemos aproveitar este gosto que temos pelo futsal para tornar isto mais sério”, referiu o presidente, Pedro Santos.

O responsável pelo clube promete uma equipa competitiva num campeonato que antevê difícil. “Sei que há equipas muito fortes, muito organizadas e nós vamos tentar ser competitivos e obter os melhores resultados”.

O plantel começa a ganhar forma. A maioria dos jogadores é do concelho de Macedo de Cavaleiros. “Temos algumas contratações garantidas. Será um plantel jovem e procuramos dar uma oportunidade a jogadores locais, do concelho de Macedo”.

A colectividade do concelho de Macedo de Cavaleiros foi fundado em 1990 e agora vai avançar para a prática de futsal federado.