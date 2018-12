Actividade no matadouro do Cachão (Mirandela) suspensa pela ASAE

A actividade das linhas de abate de bovinos e pequenos ruminantes do Matadouro do Cachão, Mirandela, foi suspensa pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), dia 20, na sequência de uma inspecção que apontou problemas “estruturais relacionadas com a antiguidade da infra-estrutura, como a pintura, os tectos e o chão daquelas linhas de abate”.