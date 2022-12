AD Paredes empata em jogo de acerto de calendário

Terminou empatado a duas bolas o jogo entre AD Paredes e Bragalona, realizado esta quinta-feira, uma partida de acerto de calendário relativa à primeira jornada da série A do Campeonato Nacional Feminino da 3ª Divisão.

As brigantinas estiveram a perder por 0-1 na primeira metade. Sónia Barbosa marcou aos 39 minutos para as minhotas.

Na segunda metade, Cláudia Garcia restabeleceu a igualdade (1-1) ao minuto 60 e Jéssica colocou a AD Paredes na frente do marcador aos 74’ ao rubricar o 2-1. Mas, já nos instantes finais do encontro, aos 90’, Maria Malheiro apontou o segundo do Bragalona e fixou o resultado em 2-2.

As duas equipas reencontram-se no domingo, dia 4, em Braga, já que se defrontam na jornada 6, que marca o início da segunda volta da competição.

Na tabela classificativa a AD Paredes ocupa o quarto lugar com cinco pontos. Quanto ao Bragalona é terceiro com sete pontos.

Foto de Diogo Pinto