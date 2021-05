AD Paredes sofre derrota ao cair do pano

O jogo até começou bem para a formação brigantina, que logo aos sete minutos fez o primeiro golo da partida, por intermédio de Carolina.

O AD Paredes viu escapar a vantagem conseguida no início, ainda no primeiro tempo. A capitã das visitantes, Ana Castanheiros, num remate bem colocado fez o um igual, aos 32 minutos. A camisola nove, três minutos depois, fez o segundo da conta pessoal, através da conversão de um penálti, colocando o conjunto do técnico Fabrício Cardoso a vencer por 1-2 ao intervalo.

A segunda parte foi bem disputada, e a equipa da casa ainda teve forças para chegar ao empate, quando a dois minutos do apito final, a número 14, Carolina, rematou novamente para o fundo das redes não dando hipótese à guarda-redes Dalila Moreira.

O jogo esteve muito animado nos últimos minutos, e ainda deu tempo para mais um golo, Joana Pereira, mesmo ao cair do pano, marcou o golo da vitória para a formação de Viana do Castelo.