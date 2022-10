AD Paredes sofre derrota no pontapé de saída do nacional feminino sub-19

A Associação Desportiva Paredes entrou a perder na nova temporada do Campeonato Nacional Feminino sub-19.

As brigantinas sofreram uma derrota caseira, este sábado, por 0-2 frente ao Rio Ave FC. Carolina Gonçalves esteve em destaque ao apontar os dois golos das vilacondenses.

A formação da casa sentiu bastantes dificuldades, pois apresentou-se apenas com nove jogadoras, ainda assim conseguiram complicar a tarefa às forasteiras, pelo menos até ao minuto 65, altura em que começou a faltar capacidade física e surgiu o primeiro golo do Rio Ave FC.

O segundo tento das visitantes resultou de um penálti convertido por Carolina Gonçalves. O terceiro esteve à vista no Campo Sintético do CEE, mas Mariana agigantou-se na baliza, defendeu o castigo máximo, evitando um resultado mais expressivo.

Nota positiva para o gesto de fair-play do Rio Ave FC com a equipa da casa, o que lhe valeu um cartão branco, ao ir a jogo também só com nove jogadoras.

Na próxima jornada, a 6 de Novembro, a AD Paredes joga fora com o FC Famalicão e o Rio Ave FC defronta o Vitória SC no dia 29 de Outubro.

Foto de AD Paredes