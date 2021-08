AD Paredes vence Macedense e alcança o pódio do nacional de futebol de praia

A AD Paredes saiu vencedora do confronto entre emblemas transmontanos, esta tarde, na Nazaré. As brigantinas, campeãs distritais da A.F. Bragança, conseguiram um triunfo por 8-3 frente ao Grupo Desportivo Macedense, segundo classificado da fase distrital, e ficaram no terceiro lugar do Campeonato Nacional de Futebol de Praia feminino.

Catarina Silva, Sara Costa, Joana Pereira, Joana Guerra, Raquel, Catarina Pinheiro, Daniela Lopes e Bruna Salgado foram as goleadoras de serviço da AD Paredes. Para o Macedense marcaram Vanessa, Sofia Miguel e Telma Gonçalves.

Nas meias-finais, realizadas ontem, a AD Paredes perdeu 8-2 com o Sótão e o Macedense foi derrotado pela AD Pastéis da Bola por 14-2.

A equipa vencedora da primeira edição foi o Sótão que bateu na final a AD Pastéis da Bola por 5-4.

Foto de AD Paredes