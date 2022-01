Adiadas eleições da Caixa CA do Alto Douro e rejeitada lista de Mário Abreu Lima

Na última Assembleia Geral, realizada na semana passada, ainda foram votados alguns pontos, mas acabou por ser suspensa, tendo também sido adiadas as eleições. A votos vai apenas a lista do actual Conselho de Administração, visto que a Comissão de Avaliação rejeitou a lista de Mário Abreu Lima, que incluía Jorge Nunes e Fernando Peixinho. Segundo Mário Abreu Lima os principais motivos apresentados para a não- -aceitação da lista foram “falta de adequação e experiência”. O mandatário não entende a justificação dada, uma vez que um dos membros tem bastante experiência na área. “Uma das pessoas que não é aceite é uma técnica que trabalhou na Caixa central, na Caixa Geral Depósitos, no Santander, fez parte do grupo que criou o banco CTT. Não serve para a Caixa de Bragança?”, questionou, salientando que “as qualificações dos candidatos são infinitamente superiores às qualificações que qualquer dos órgãos que constituem a outra lista”. Mais uma vez, o mandatário criticou a falta de transparência em todo o processo. “Foi estranho também a substituição da presidente da Comissão de Avaliação. A presidente da CAV anterior teria já produzido indicações de não adequação ao presidente actual e é substituída por doença em pleno período de avaliação das listas em si. É estranho que a lista deles não seja observada ou não haja relatório publicado. Todo este tipo de situações são realmente complicadas e estranhas e é contra este tipo de espírito, fechado, quase oligárquico, que nós estamos e queríamos quebrar”, afirmou. A lista liderada por Mário Abreu Lima já tinha apresentado uma providência cautelar no Tribunal de Bragança, porque queria que as eleições decorressem em assembleia eleitoral própria, e não como um dos pontos da Ordem de Trabalhos de uma Assembleia, como estava previsto para 28 de Dezembro. No entanto, sem sucesso. Também propôs que a discussão dos pontos da ordem de trabalhos, da última Assembleia Geral, não decorresse, o que acabou por não ser aceite. Assim, foi aprovado o Plano de Actividades e Orçamento para 2022, com 83 votos a favor, 76 contra e 4 abstenções.