Adolfo, Michel e Litcha reforçam F.C. Vinhais

Adolfo soma vários títulos distritais, três ao serviço do Argozelo, um com a camisola do G.D. Mirandês e outro pelo G.D. Bragança. O defesa é dos jogadores mais experientes do futebol distrital tal como Michel.

O central, de 34 anos, já foi campeão pelo Argozelo (2011/2012), Vimioso (2015/2016) e Mirandês (2017/2018), emblema que representou ainda no Campeonato de Portugal na temporada 2018/2019.

Quanto a Litcha dispensa grandes apresentações. Tem veia goleadora, representou várias temporadas o Bragança nos nacionais e conta com passagens pelo FC Morais, Vimioso, Mirandês e Argozelo. “São os primeiros três reforços de peso para a nova época”, disse Samuel Salgado, presidente do F.C. Vinhais, deixando a antever um plantel bastante competitivo e candidato. “Vamos ter um Vinhais candidato a tudo”, assumiu.

No capítulo das renovações, os jovens Renato Graça e Diogo Fernandes vão jogar mais uma temporada na formação da capital do fumeiro.

O plantel vai ser orientado por Nuno Fernandes, ex-capitão do Vinhais, que se vai estrear no comando técnico de uma equipa de seniores.