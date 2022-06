Adriano Moreira recebe Grã-Cruz da Ordem de Camões

O ex-membro do Conselho de Estado e antigo presidente do CDS-PP completará 100 anos em Setembro. Adriano José Alves Moreira é natural de Grijó, em Macedo de Cavaleiros, e teve um percurso académico e político dividido entre dois regimes, tendo sido ministro do Ultramar no Estado Novo, de 1961 a 1963, e, em democracia, presidiu ao CDS, de 1986 a 1988. Foi ainda deputado pelo partido e vice-presidente da Assembleia da República. Foi também professor universitário, ligado em especial ao actual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), e conta com dezenas de obras publicadas.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha agraciado Adriano Moreira, em 2017, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, tendo na altura evocado “o percurso como político, académico e jurista” do transmontano,

assim como “a sua intervenção no exterior e em Portugal” para justificar aquela distinção.

Como forma de comemorar o centenário do nascimento de Adriano Moreira, no dia 6 de Setembro, a Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro vai distinguir 100 personalidades da região, entre eles estão nomes como Justa Nobre, Graça Morais, A.M. Pires Cabral, Pizzi, António Carneiro e Berta Nunes.

A Ordem de Camões é uma ordem honorífica portuguesa, atribuída desde 2021 para “distinguir serviços relevantes prestados à salvaguarda e projecção da língua portuguesa, enquanto eixo agregador das comunidades que se exprimem em português em torno do mundo”.