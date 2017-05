ADSP Vale do Conde conquista primeiro título distrital

A uma jornada do final do campeonato distrital de benjamins a ADSP Vale do Conde garantiu a conquista do título distrital e após o triunfo por 7-1 frente ao Grupo Desportivo de Bragança.

Este é o primeiro título distrital do clube do concelho de Mirandela, depois de já ter vencido, em 2013, uma taça distrital, no mesmo escalão.

Susana Costa, responsável pela ADSP Vale do Conde, confessa que “já esperava esta conquista” pois a equipa campeã é composta por jogadores que já há cinco anos treinam e jogam juntos.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foi o adversário “mais difícil” segundo o técnico, Ricardo Gomes. “O campeonato foi bastante competitivo. A luta pelo título com o Macedo foi praticamente até ao final”, frisou o treinador.

A uma jornada do final do campeonato e com 25 jogos realizados, a ADSP Vale do Conde está invicta com 24 vitórias e um empate. No capítulo dos golos tem o melhor ataque, 259 marcados, e a melhor defesa, apenas 12 sofridos.

Os campeões distritais vão terminar a temporada fora de portas, no domingo, frente à formação vizinha do S.C.Mirandela.