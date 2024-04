Irish Pub Nordestemóvel sagrou-se campeão distrital de pool português

A equipa do Irish Pub Nordestemóvel sagrou-se campeã distrital de pool português, após a vitória, por 9-5, diante dos mirandelenses do Knegra, na partida disputada no Irish Pub Félix, em Bragança. Com este desfecho, a formação de pool português brigantina vai jogar a fase nacional em Soure, Coimbra, que decorre nos dias 25 e 26 de Maio.

A formação do Irish Pub Nordeste Móvel é composta pelo capitão Sandro Martins, pelo sub-capitão Carlos Barreira, Edgar Fernandes, Luís Campos, Marcos Ferreira e Ricardo Lopes.

O jogador Edgar Fernandes destacou que o desporto está a progredir e mostrou-se contente pela conquista do campeonato distrital de Bragança. “Foi muito importante trazer o pool português para Bragança, é algo que gostamos de jogar. A competição está a evoluir no distrito e isso é muito positivo para este desporto. Sinto-me feliz por conquistar este título, vamos tentar dar o nosso melhor na fase nacional”, frisou.

A turma brigantina vai jogar a fase nacional na vila de Soure, no distrito de Coimbra, nos dias 25 e 26 de Maio.

Sandro Martins, Carlos Barreira, Luís Campos e James Leitão, da equipa do Brifitness, vão disputar a fase nacional a nível individual, sendo que Sando Martins vai competir também na Taça de Portugal de pool português.