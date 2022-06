ADSP Vale do Conde conquista título distrital de juvenis

A Associação Desportiva de São Pedro Vale do Conde é campeã distrital a uma jornada do final da fase de apuramento de campeão do Campeonato de Juvenis da Associação de Futebol de Bragança.

A jovem equipa, treinada por Renato Gomes, confirmou ontem a conquista, depois da vitória por 1-4 com a equipa vizinha do S.C. Mirandela.

A ADSP Vale do Conde soma gora 13 pontos, está invicta e em cinco jogos desta fase tem quatro vitórias e um empate.

Na última jornada, marcada para sábado, dia 11 de Junho, a ADSP Vale do Conde vai cumprir calendário, em casa, frente ao G.D. Moncorvo. No outro jogo da jornada 6, a Escola Crescer defronta o S.C. Mirandela.

Foto de José Guedes