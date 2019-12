ADSP Vale do Conde é líder

A ADSP Vale do Conde recebeu e venceu a ADC Aveleda por um expressivo 5-0. Um triunfo construído na primeira parte com destaque para o hat-trick de Simão Herdeiro (6’, 7’, 16’). O médio do emblema mirandelense fez a diferença na partida mas acabou por ser expulso aos 73 minutos.

Os restantes golos da formação treinada por Gilberto Gomes foram apontados por Pedro Vergueiro (12’) e Gonçalo Monteiro (24’).

A ADSP Vale do Conde lidera a série A com 21 pontos e na próxima jornada, marcada para o dia 22 de Dezembro, joga fora com o Palmeiras.