A equipa do concelho de Mirandela venceu, esta tarde, o Famalicão por duas bolas a zero, na jornada 3 da série D, e lidera invicta com 9 pontos.

O próximo jogo da ADSP Vale do Conde é com o Varzim, em casa, no próximo dia 30 de Maio.

Foto de ADSP Vale do Conde