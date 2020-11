A.F. Bragança adia início do distrital de futsal para Janeiro de 2021

Na mesma reunião ficou definido que haverá um novo sorteio do campeonato e da taça, sendo que o campeonato tem início previsto para o dia 23 de Janeiro de 2021.

“A direcção da A.F. Bragança e os clubes filiados de futsal, tendo em conta a situação epidemiológica de extrema gravidade que o país atravessa, e no sentido de salvaguardar uma possível utilização dos pavilhões por parte das câmaras municipais, decidiram em conjunto adiar o início das competições distritais para o mês de Janeiro de 2021. O futsal é uma modalidade praticada em recintos fechados, que é mais susceptível e facilitador a uma possível transmissão do vírus”, lê-se no comunicado da A.F. Bragança.

Recordamos foram adiadas as duas primeiras jornadas do campeonato distrital de futsal o que levou a AFB a decidir o cancelamento da competição, ficando agora o início previsto para o próximo mês de Janeiro.