A.F. Bragança dá por concluídas todas as provas distritais

Em comunicado, a A.F. Bragança informa ainda que “a curto prazo a Federação Portuguesa de Futebol vai reunir novamente com as 22 associações distritais, onde vai ser discutido o planeamento da próxima época desportiva (2020/2021).

Resta saber se haverá campeões distritais e subidas aos nacionais. Um assunto que será discutido esta quinta-feira, por videoconferência, com todos os clubes da AFB, “tendo em conta o actual momento relativo ao universo desportivo regional e nacional”, lê-se no documento.

A Divisão de Honra da A.F. Bragança foi suspensa a 12 de Março, devido à Covid-19, com o Vimioso na liderança com 34 pontos. No futsal masculino estava jogada a primeira jornada dos quartos-de-final do play-off, depois de o CSP Vila Flor ter vencido a fase regular.