A.F. Bragança defronta Coimbra, Leiria e Angra do Heroísmo no Torneio Lopes da Silva

A prova, considerada a antecâmara da Selecção Nacional sub-15, está de regresso, depois da paragem de dois anos devido à pandemia.

A A.F. Bragança integra o grupo B juntamente com a A.F. Coimbra, Leiria e Angra do Heroísmo.

O primeiro jogo da selecção distrital sub-14 da A.F. Bragança é com Leiria, segue-se a partida com Coimbra e, por último, com Angra do Heroísmo.

No Torneio Lopes da Silva participam as 22 associações de futebol distritais e regionais.

A fase final da edição de 2022 vai realizar-se nos distritos de Évora e Beja, entre os dias 18 e 25 de Junho.

Grupo A

AF Porto

AF Santarém

AF Évora

AF Horta

Grupo B

AF Coimbra

AF Leiria

AF Bragança

AF Angra

Grupo C

AF Lisboa

AF Algarve

AF Viana do Castelo

AF Guarda

Grupo D

AF Braga

AF Viseu

AF Castelo Branco

AF Portalegre

Grupo E

AF Setúbal

AF Madeira

AF Ponta Delgada

Grupo F

AF Aveiro

AF Beja

AF AF Vila Real