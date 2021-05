A.F. Bragança oficializa término do campeonato distrital de futebol sénior

Tal como o Nordeste tinha avançado no dia 7 de Abril, a época 2020/2021 Divisão de Honra da A.F. Bragança foi dada como concluída, após a paragem de três meses devido à pandemia da Covid-19.

A decisão, segundo o comunicado agora enviado pela AFB, ficou acertada numa reunião da A.F. Bragança com os clubes, realizada no dia 6 de Abril.

“A respectiva decisão assenta nos factos debatidos numa reunião levada a cabo pelos órgãos directivos da própria associação, que tinha como principal finalidade, auscultar os clubes, para os variadíssimos problemas que a pandemia e os próprios confinamentos impostos trouxeram ao futebol distrital. Após discussão entre as entidades presentes na reunião, foi decidido pela maioria dar por finalizado as competições distritais de futebol sénior masculino”, lê-se no comunicado.

Confirmada a decisão, e com nove jornadas realizadas, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros será a equipa indicada para subir ao Campeonato de Portugal, já que liderava a competição aquando da paragem tal como aconteceu com o Vimioso na temporada passada.

“Em comunicado oficial a Direção da AF Bragança, deliberou que irá tomar como referência o critério tido na época anterior, em que os representantes das Competições Nacionais (Campeonato de Portugal e Taça de Portugal), serão os 3 primeiros classificados, à data da interrupção das competições”.

O segundo classificado, o F.C. Vinhais, e o terceiro, o Rebordelo têm presença garantida na Taça de Portugal.