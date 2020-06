A.F. Bragança quer retomar o Futebol de Praia em Agosto

Esta não será a primeira vez que a AFB organiza a competição. A primeira realizou-se em 2015, em Vila Flor, e contou com oito equipas.

A prova faz parte do plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol e está de acordo com as normas de segurança da Direcção Geral de Saúde.

A AFB pretende realizar a fase regional em três dias, sendo que o local ainda não está definido, e os clubes podem confirmar a sua participação até ao próximo dia 6 de Julho.