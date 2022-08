A.F. Bragança vai mexer nos quadros competitivos dos campeonatos de formação

Os escalões de formação vão ser reestruturados. Já a partir desta época realiza-se o Campeonato Distrital sub-14. A decisão foi tomada após a reunião da Associação de Futebol de Bragança (A.F.B.) com os clubes, realizada no final de Julho. “O objectivo é dar mais competição ao escalão de iniciados, sobretudo ao primeiro ano”, explicou Sílvio carvalho, director técnico regional da A.F.B.

As novidades não se ficam por aqui. Na época 2023/2024 também haverá alterações em termos etários a pensar nas equipas que sobem ao nacional. “O escalão de iniciados, juvenis e juniores vão descer um escalão em relação aos nacionais, o que possibilita à equipa contar com todos os jogadores no nacional. Ou seja, em iniciados que é sub-14 e sub-15 a nível nacional passa a sub-13 e sub-14, em juvenis é sub-16 e sub-17 e passa para sub-15 e sub-16 a nível distrital, e o de juniores que é sub-18 e sub-19 a nível nacional passa a sub-17 e sub-18”.

Também em 2023/2024, a A.F. Bragança quer implementar o campeonato distrital sub-21. “A própria FPF pretende criar um campeonato nacional de sub-21, como o ano de transição de juniores para seniores. Vamos ver se conseguimos, pois haverá jogadores juniores que passam a seniores e é uma forma de os manter activos”.

As mudanças que vão ser implementadas, nomeadamente a criação do Campeonato Distrital Sub-14, têm como principal objectivo a melhoria da qualidade do futebol de formação.