A.F. Bragança vai a votos em Abril

Dia 16 de Abril é a data marcada para as eleições à presidência da Associação de Futebol de Bragança (AFB) para o quadriénio 2021-2025.

António Ramos, actual presidente, deverá avançar para a recandidatura. Uma vontade que manifestou em entrevista à Rádio Brigantia, no dia 13 de Outubro, no programa Nordeste Desporto. “Gostava de ter a possibilidade, pelo menos mais um mandato, para tentar concretizar aquele que chamam de um sonho megalómano, que é a construção de uma academia. Só não avançarei por questões de saúde, mas para já está tudo bem”, referiu.

Recordamos que António Ramos foi eleito presidente da A.F. Bragança no dia 8 de Junho de 2013, mas só tomaria posse definitivamente em 2015, já que uma providência cautelar interposta pelo Grupo Desportivo de Bragança, alegando irregularidades nas eleições, adiou a tomada de posse e o processo arrastou-se na barra dos tribunais.

A apresentação das listas candidatas decorre até ao próximo dia 1 de Abril e a publicação das mesmas será feira entre os dias 2 e 9 do mesmo mês. No dia 16 realizam-se as eleições na sede da A.F. Bragança, entre as 20h30 e as 22h30.