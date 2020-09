AFB prove iniciativa “T-Shirts comemorativas dos 80 anos da Taça de Portugal”

No distrito de Bragança, a AFB entregou as camisolas que preencheram a bancada do Estádio Cidade de Coimbra na Final da Taça de Portugal 2020, que colocou frente a frente o Benfica e o FC Porto, a três instituições de solidariedade social.

As contempladas foram a Fundação Casa de Trabalho em Bragança, o Centro Social e Paroquial São Bartolomeu de Vila Flor e Centro Social Dr. Abílio Vaz das Neves em Macedo de Cavaleiros.

A iniciativa contou com a parceria do CSP Vila Flor, CA Macedo de Cavaleiros e FC Mãe D´Água.

Foto A.F. Bragança